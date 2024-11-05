Вторник, 5 ноября, 2024
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Рязанцы в ближайшие дни смогут наблюдать «противостояние Марса»

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Кристина Аманн
Изображение от freepik

Рязанцы в скором времени станут свидетелями интересного астрономического события — противостояния Марса. Об этом сообщается в паблике RZNASTRO | Раздаём космос.

Противостояние Марса — это явление, когда Солнце, Земля и Марс выстраиваются в одну линию. Оно повторяется каждые 26 месяцев в разных точках орбиты Марса и Земли.

Начиная с первых дней ноября, Марс становится все более ярким. Увидеть его на звездном небе можно невооруженным глазом. В паблике отмечают, что к середине января 2025 года планета достигнет максимальной яркости. Распознать ее будет просто еще и потому, что она имеет характерный красный оттенок.

С Луной Марс сблизится уже 20 ноября. Также это произойдёт 17-18 декабря и 13 января.

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