Рязанцы в ближайшие дни смогут наблюдать «противостояние Марса»

Рязанцы в скором времени станут свидетелями интересного астрономического события — противостояния Марса. Об этом сообщается в паблике RZNASTRO | Раздаём космос.

Противостояние Марса — это явление, когда Солнце, Земля и Марс выстраиваются в одну линию. Оно повторяется каждые 26 месяцев в разных точках орбиты Марса и Земли.

Начиная с первых дней ноября, Марс становится все более ярким. Увидеть его на звездном небе можно невооруженным глазом. В паблике отмечают, что к середине января 2025 года планета достигнет максимальной яркости. Распознать ее будет просто еще и потому, что она имеет характерный красный оттенок.

С Луной Марс сблизится уже 20 ноября. Также это произойдёт 17-18 декабря и 13 января.