Рязанцы сообщили об уничтожении аллеи молодых деревьев на Московском шоссе

На Московском шоссе Рязани уничтожили целую аллею молодых деревьев, посаженных на участке ТРЦ «Премьер» — ТЦ «Барс». Пост опубликовала группа «Рязань».
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Ранее появилась информация о сломанном дереве на этом участке.
На Московском шоссе Рязани уничтожили целую аллею молодых деревьев, посаженных на участке ТРЦ «Премьер» — ТЦ «Барс». Пост опубликовала группа «Рязань».
Ранее появилась информация о сломанном дереве на этом участке.
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