-5.7 C
Рязань
Вторник, 15 марта, 2022

Рязанцы сообщили об уничтожении аллеи молодых деревьев на Московском шоссе

spot_img
На главнуюНовости Рязани

Рязанцы сообщили об уничтожении аллеи молодых деревьев на Московском шоссе

7info
Фото Сергея Жарова

На Московском шоссе Рязани уничтожили целую аллею молодых деревьев, посаженных на участке ТРЦ «Премьер» — ТЦ «Барс». Пост опубликовала группа «Рязань».

— Аллею молодых деревьев от ТЦ «Премьер» до «Барса» выломали и уничтожили народные «умельцы», — пишет автор поста. — С таким отношением город действительно лучше не станет, потому что в нем живут вот такие нелюди.

- Реклама -

Ранее появилась информация о сломанном дереве на этом участке.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяВ Касимове столкнулись два автомобиля
Комментарии для сайта Cackle
spot_img