Рязанцы сообщили о закрытии «легендарной» рюмочной в Дашково-Песочне 

Жители Рязани рассказали в соцсетях о закрытии «легендарной» рюмочной в Дашково-Песочне на улице Новосёлов.
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По словам местных жителей, люди, который собирались возле рюмочной, часто нарушали общественное спокойствие.
Жители Рязани рассказали в соцсетях о закрытии «легендарной» рюмочной в Дашково-Песочне на улице Новосёлов.
По словам местных жителей, люди, который собирались возле рюмочной, часто нарушали общественное спокойствие.
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