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Суббота, 9 апреля, 2022

Рязанцы сообщили о закрытии «легендарной» рюмочной в Дашково-Песочне 

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Рязанцы сообщили о закрытии «легендарной» рюмочной в Дашково-Песочне 

Александр Ильин
Фото: соцсети

Жители Рязани рассказали в соцсетях о закрытии «легендарной» рюмочной в Дашково-Песочне на улице Новосёлов. 

«Да ей лет больше чем мне, ничего святого!»

«Ушла легенда», — пишут рязанцы в социальных сетях. 

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По словам местных жителей, люди, который собирались возле рюмочной, часто нарушали общественное спокойствие.

Рязанцы сообщили о закрытии «легендарной» рюмочной в Дашково-Песочне 

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