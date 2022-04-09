Рязанцы сообщили о закрытии «легендарной» рюмочной в Дашково-Песочне 

Жители Рязани рассказали в соцсетях о закрытии «легендарной» рюмочной в Дашково-Песочне на улице Новосёлов.

«Да ей лет больше чем мне, ничего святого!» «Ушла легенда», — пишут рязанцы в социальных сетях.

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По словам местных жителей, люди, который собирались возле рюмочной, часто нарушали общественное спокойствие.