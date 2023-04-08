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Суббота, 8 апреля, 2023
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Рязанцы сообщили о мощном хлопке над городом 8 апреля

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Изображение от master1305 на Freepik

Вечером в субботу, 8 апреля, в районе супермаркета «Ашан» в ТРЦ «Премьер» прозвучал странный хлопок. Об этом сообщили пользователи группы «Новости Рязани ВКонтакте».

— Что за странный грохот/хлопок сейчас был в районе Ашана? — говорится в сообщении.

В комментариях рязанцы пишут, что звук был слышан в Дашково-Песочне, Агро-Пустыне, городе Рыбное. Также пользователи ВК предполагают, что причиной громкого звука стал переход самолётом сверхзвукового барьера.

В МЧС информация о случившемся не поступала, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

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