Понедельник, 23 сентября, 2024

Рязанцы собирают на болотах подберезовики и подосиновики

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/gribi62

Рязанские грибники собирают подберезовики и подосиновики. Фото своей «добычи» они опубликовали в группе «Грибы и грибники Рязанской области».

Автор одного из постов пишет, что грибы были найдены на болотах во мхе. Собрали их 22 сентября в Рязанском районе.

Отмечается, что червивость у грибов 50/50. Подберезовики, найденные на болотах, грибник называл «болотиками». Он отметил, что они отличаются тонкой ножкой, а в остальном такие же отличные грибы.

Рязанцы собирают на болотах подберезовики и подосиновики

Ранее в этой же группе другой грибник поделился богатой «добычей». Он нашел также на болотистой местности подосиновики. Грибы собирал на границе с Московской областью. Однако, по его словам, 70% грибов выглядят «уставшими».

Рязанцы собирают на болотах подберезовики и подосиновики

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