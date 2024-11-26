Рязанцы смогут поучаствовать в конкурсе поддержки гражданских инициатив

В России стартовал конкурс поддержки гражданских инициатив. Его организовал Центральный совет сторонников партии «Единой России».

Участвовать могут лидеры общественных проектов и представители некоммерческих организаций. В конкурсе заявлены три номинации – «Лучшая всероссийская инициатива», «Лучшая региональная инициатива» и «Лучшая местная инициатива».

«Одно из направлений работы «Единой России» – поддержка некоммерческих организаций и общественников. Важно, чтобы НКО в нашем лице чувствовали поддержку и видели реальные возможности для реализации своих проектов. Всероссийский конкурс поддержки гражданских инициатив – один из эффективных инструментов для выбора и поддержки действительно лучших их идей», – отметил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.

Прислать работы можно до 23 декабря. Полуфиналистов путём голосования определят жители регионов, а победителей выберет оргкомитет, в который войдут представители от каждого субъекта РФ.

Лучшие проекты получат поддержку до 3 миллионов рублей, наставников для реализации инициатив из числа депутатов и сторонников, информационное сопровождение проекта. Подать заявку можно на сайте.