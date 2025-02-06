Рязанцы смогут подать заявки на участие в премии «За безопасное цифровое детство»

Стартовал приём заявок на премию «За безопасное цифровое детство». Его организатор – Альянс по защите детей в цифровой сфере. Конкурс пройдёт в третий раз. Он поддержит проекты, направленные на развитие безопасного и ответственного использования цифровых технологий детьми.

Заявки принимаются в четырёх номинациях:

– «Уроки безопасности в Сети»;

– «Цифровая безопасность семьи»;

– «Будущее Интернета»;

– «Лучший проект экспертного сообщества».

В номинации «Уроки безопасности в Сети» могут принять участие преподаватели школ, ссузов и вузов, работающие над проектами по цифровой грамотности. Победителей отметят спецпризом от образовательной платформы Сферум. В номинации «Цифровая безопасность семьи» будут рассматриваться проекты, созданные родителями и другими членами семьи, направленные на воспитание навыков безопасного общения в сети. Номинация «Будущее Интернета» ориентирована на подростков от 10 до 18 лет, которые предлагают проекты, связанные с профилактикой и борьбой с кибербуллингом, цифровой зависимостью, деструктивным контентом. В номинации «Лучший проект экспертного сообщества» примут заявки от организаций, которые разрабатывают проекты по защите детей в интернете.

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Чтобы участвовать, нужно заполнить анкету и загрузить материалы через официальный сайт Альянса. Сделать это необходимо до 3 марта 2025 года.

Возрастное ограничение 12+