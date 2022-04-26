Рязанцы смогут оформить через Единый портал госуслуг выплаты на третьего ребёнка

26 апреля состоялось очередное заседание правительства Рязанской области.

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Ряд корректировок, предложенных в нормативно-правовые акты области, позволят перевести в электронный формат еще одну региональную социально значимую услугу — ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих детей. Гражданам она будет предоставляться через Единый портал госуслуг, также упрощен механизм и сроки ее назначения.

Также уточнены стандарты некоторых соцуслуг в рамках реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за пожилыми и гражданами с инвалидностью.