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Татьяна Проводина

Рязанцы с восторгом встретили легендарную «Синюю Птицу»

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В Рязани в первый день ноября блестяще прошёл концерт вокально-инструментального ансамбля «Синяя Птица». Горожане устроили горячий приём легендарному коллективу – пели вместе с музыкантами и танцевали в зрительном зале.

Со сцены рязанского Муниципального культурного центра прозвучали как хиты 70-80-х, так и новые песни. Энергетика музыкантов не оставила равнодушным никого – зрители благодарили знаменитый коллектив бурными аплодисментами и криками «Браво!»

ВИА «Синяя Птица» родился на самарской земле в 1975 года и завоевал любовь огромного количества поклонников самых разных возрастов. Многие хиты – такие как «Клён», «Ты мне не снишься», «Я иду тебе навстречу», «Белый теплоход» – стали по-настоящему народными. «Синяя Птица» продолжает активную гастрольную деятельность в России и за её пределами.

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