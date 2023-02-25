Суббота, 25 февраля, 2023
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Рязанцы проводили зиму праздником «Душа моя — Масленица»

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Традиционные проводы зимы в Рязани состоялись 25 февраля. Центральной площадкой праздничных гуляний «Душа моя — Масленица» стал Лыбедский бульвар, сообщила пресс-служба городской администрации.

Для рязанцев подготовили обширную развлекательную программу с театрализованным шествием по улице Почтовой, концертом фольклорных коллективов.

Также в рамках празднования открылся музей «Пахнет хлебом», работали обжорные ряды, прошло кулинарное шоу «Печём рекорд».

В открытии музея принимал участие глава администрации Рязани Елена Сорокина.

Рязанцы проводили зиму праздником «Душа моя — Масленица»
Рязанцы проводили зиму праздником «Душа моя — Масленица»
Рязанцы проводили зиму праздником «Душа моя — Масленица»
Рязанцы проводили зиму праздником «Душа моя — Масленица»
Рязанцы проводили зиму праздником «Душа моя — Масленица»
Рязанцы проводили зиму праздником «Душа моя — Масленица»
Рязанцы проводили зиму праздником «Душа моя — Масленица»
Рязанцы проводили зиму праздником «Душа моя — Масленица»
Рязанцы проводили зиму праздником «Душа моя — Масленица»

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