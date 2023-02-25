Традиционные проводы зимы в Рязани состоялись 25 февраля. Центральной площадкой праздничных гуляний «Душа моя — Масленица» стал Лыбедский бульвар, сообщила пресс-служба городской администрации.
Для рязанцев подготовили обширную развлекательную программу с театрализованным шествием по улице Почтовой, концертом фольклорных коллективов.
Также в рамках празднования открылся музей «Пахнет хлебом», работали обжорные ряды, прошло кулинарное шоу «Печём рекорд».
В открытии музея принимал участие глава администрации Рязани Елена Сорокина.
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