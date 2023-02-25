Суббота, 25 февраля, 2023
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Рязанцы «выпекли рекорд» во время праздника «Душа моя — Масленица»

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В рамках праздничной программы «Душа моя — Масленица» в Рязани прошло уникальное кулинарное шоу «Печём рекорд».

Несколько команд, состоявших из известных людей города — педагогов-наставников, представителей организации «Отцы Рязани», профессиональных поваров — выпекали блины в течение трёх часов. Затем их складывали в общую конструкцию

В одной из команд участвовала главный редактор 7info Надежда Майорова. Вместе с ней пекли блины Элла Хрусталёва, Лариса Лысенина.

Рязанцы «выпекли рекорд» во время праздника «Душа моя — Масленица»
Рязанцы «выпекли рекорд» во время праздника «Душа моя — Масленица»

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