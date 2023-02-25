Суббота, 25 февраля, 2023
7info

На улице Почтовой в Рязани открылся музей «Пахнет хлебом»

На главнуюНовости Рязани

В субботу, 25 февраля, во время празднования Масленицы на улице Почтовой в Рязани открылся музей «Пахнет хлебом». Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Музей — новое культурное пространство в городе, посвященное истории хлеба на Рязанщине. В честь Масленицы сотрудники приготовили специальную интерактивную программу.

Гостям рассказали о рязанкой выпечке, поделились секретами пекарей. Также работники музея сообщили, в какой момент Рязань была хлебной столицей России, как хлеб помог Рязанщине стать уникальным русским краем и многое другое.

На улице Почтовой в Рязани открылся музей «Пахнет хлебом»
На улице Почтовой в Рязани открылся музей «Пахнет хлебом»
На улице Почтовой в Рязани открылся музей «Пахнет хлебом»

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации