В субботу, 25 февраля, во время празднования Масленицы на улице Почтовой в Рязани открылся музей «Пахнет хлебом». Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Музей — новое культурное пространство в городе, посвященное истории хлеба на Рязанщине. В честь Масленицы сотрудники приготовили специальную интерактивную программу.

Гостям рассказали о рязанкой выпечке, поделились секретами пекарей. Также работники музея сообщили, в какой момент Рязань была хлебной столицей России, как хлеб помог Рязанщине стать уникальным русским краем и многое другое.