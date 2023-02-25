В субботу, 25 февраля, во время празднования Масленицы на улице Почтовой в Рязани открылся музей «Пахнет хлебом». Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Музей — новое культурное пространство в городе, посвященное истории хлеба на Рязанщине. В честь Масленицы сотрудники приготовили специальную интерактивную программу.
Гостям рассказали о рязанкой выпечке, поделились секретами пекарей. Также работники музея сообщили, в какой момент Рязань была хлебной столицей России, как хлеб помог Рязанщине стать уникальным русским краем и многое другое.
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