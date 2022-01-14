Рязанцы провели новогодние каникулы в путешествиях по стране и интернету

Около 5% абонентов МегаФона из Рязанской области провели новогоднюю ночь за пределами региона. Самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург и соседние Луховицы.

Всего за время праздничных дней жители области проездом или длительно побывали в более чем 600 городах и в 68 регионах России. По данным оператора, некоторые предпочли отдохнуть в теплых странах – каждый седьмой международный турист из области посетил Египет или Турцию.

Оставшись дома, рязанцы также поспешили поздравить родных и близких за границей. С 31 декабря на 1 января они совершили почти 5 тысяч международных звонков – на 36% больше, чем годом ранее. Помимо стран СНГ, поздравления улетели в Молдавию, Грузию и Германию.

Реклама

Более 400 тысяч ГБ абонентов МегаФона в Рязанской области ушло на онлайн-поздравления. По сравнению с прошлым годом в эту новогоднюю ночь объем мобильного трафика в регионе увеличился на 24%. Рязанцы начали отправлять поздравления в интернете раньше, чем звонком – с 10:00 31 декабря. Пик голосовых пожеланий пришелся на дневное время – с 13:00 до 17:00 и на первый час нового года.