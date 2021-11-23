Рязанцы простились с Почётным гражданином города Анатолием Лиферовым

Во вторник, 23 ноября, в Рязанском госуниверситете прошла гражданская панихида по Почётному гражданину Рязани, бывшему ректору вуза Анатолию Петровичу Лиферову.

Проститься с умершим пришли представители органов власти, депутаты городской и областной Думы, руководители и преподаватели рязанских вузов, родные и близкие. От имени депутатов Рязанской городской Думы выразила соболезнования заместитель председателя комитета по бюджету и налоговой политике Елена Волкова, сообщает пресс-служба РГД.

За время работы Лиферова ректором вуз прошел путь от педагогического института второй категории до классического университета инновационного типа, крупнейшего высшего учебного заведения Рязанской области.