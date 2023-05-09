spot_img
Вторник, 9 мая, 2023

Рязанцы приняли участие в патриотическом проекте «Письма с фронта»

7info

Рязанцы активно участвовали в патриотическом проекте «Письма с фронта», посвящённом 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Тематическое мероприятие прошло 9 мая на улице Почтовой, там звучали фронтовые письма наших земляков и песни военных лет.

Источником информации о событиях прошлых лет и подлинного духа патриотизма являются знаменитые «письма-треугольники», которые приходили с фронта и бережно хранятся в семейных архивах. Рязанцы приняли активное участие в проекте, присылая письма бойцов с фронта, военные документы и снимки защитников Отечества.

На главной пешеходной улице города была организована выставка уникальной корреспонденции фронтовиков Рязанской области с демонстрацией писем. Кроме того, для зрителей была проведена театрализованная программа, в которой участвовали профессиональные городские артисты.

Рязанцы приняли участие в патриотическом проекте «Письма с фронта»

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации