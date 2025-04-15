Рязанцы предложили создать в городе площадку для городошного спорта

Жители Рязани активно просят губернатора Павла Малкова создать в городе сертифицированную площадку для городошного спорта. Соответствующие комментарии появились в официальном телеграм-канале главы региона.

— Мечтаем о сертифицированной площадке для городошного спорта. Цена вопроса несравнима ни с каким спортивным сооружением, она в разы дешевле, а желающих и удовольствия от этого спорта не описать словами! — пишет один из пользователей Сети.

Ещё один комментатор предлагает планировать создание площадок для городков, лапты и других русских видов спорта на этапе создания проектов стадионов и спортплощадок не только в Рязани, но и в районах области.