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Изображение от katemangostar на Freepik
Спорт

Рязанцы предложили создать в городе площадку для городошного спорта

Алексей Самохин

Жители Рязани активно просят губернатора Павла Малкова создать в городе сертифицированную площадку для городошного спорта. Соответствующие комментарии появились в официальном телеграм-канале главы региона.

— Мечтаем о сертифицированной площадке для городошного спорта. Цена вопроса несравнима ни с каким спортивным сооружением, она в разы дешевле, а желающих и удовольствия от этого спорта не описать словами! — пишет один из пользователей Сети.

Ещё один комментатор предлагает планировать создание площадок для городков, лапты и других русских видов спорта на этапе создания проектов стадионов и спортплощадок не только в Рязани, но и в районах области.

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