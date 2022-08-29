Рязанцы предлагают изменить схему дорожного движения на перекрёстке улиц Семашко и Гагарина

Реорганизация должна уменьшить пробку в час пик.

Жительница Рязани предлагает запретить на перекрёстке улиц Гагарина и Семашко левый поворот при движении в сторону Радиоакадемии. Можно повернуть направо, развернуться и проехать прямо, не тормозя всю левую полосу. Нужно лишь установить соответствующие знаки.

По словам автора публикации в группе Дороги и транспорт Рязанской области ВКонтакте, левые повороты запретили на Куйбышевском шоссе, там это привело к неудобству. Связано это с тем, что на Куйбышевском шоссе на разворот уходит несколько километров. А вот на перекрёстке Семашко запрет левого поворота разгрузил бы дорожный участок.