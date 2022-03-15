Рязанцы пожаловались на заваленный снегом и грязью тротуар на улице Циолковского 

Жители Рязани пожаловались в социальных сетях на заваленный снегом и грязью тротуар на улице Циолковского. Пост опубликовала группа «Рязань» Вконтакте.
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Ситуацию прокомментировали в пресс-службе администрации города.
Жители Рязани пожаловались в социальных сетях на заваленный снегом и грязью тротуар на улице Циолковского. Пост опубликовала группа «Рязань» Вконтакте.
Ситуацию прокомментировали в пресс-службе администрации города.
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