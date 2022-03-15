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Вторник, 15 марта, 2022

Рязанцы пожаловались на заваленный снегом и грязью тротуар на улице Циолковского 

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Рязанцы пожаловались на заваленный снегом и грязью тротуар на улице Циолковского 

Александр Ильин
Фото: vk.com/rzn_city

Жители Рязани пожаловались в социальных сетях на заваленный снегом и грязью тротуар на улице Циолковского. Пост опубликовала группа «Рязань» Вконтакте. 

«Жители Рязани почему-то ещё не научились летать. Возле Николо-Ямского храма. С другой стороны пролезть невозможно. Только сверху сугроба», — написал автор. 

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Ситуацию прокомментировали в пресс-службе администрации города. 

«Направили Ваше сообщение в управление благоустройства города. Специалисты выйдут на место для принятия дальнейших мер. В течение недели мы вернемся с ответом», — сказано в сообщении мэрии.

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