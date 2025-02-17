Рязанцы пожаловались на водителя автобуса, который матерится и берет двойную плату за проезд

Водитель рязанского автобуса создает аварийные ситуации на дороге и неуважительно относится к пассажирам. Об этом сообщает группа «RZN life» со ссылкой на подписчицу.

Рязанец рассказала ситуацию, когда в общественный транспорт зашла бабушка лет 70, приложила карту для оплаты проезда и поинтересовалась, прошла операция, водитель ничего не ответил. Через несколько секунд в ее сторону прозвучала фраза: «Карту свою приложила быстро». Женщина растерялась и еще раз приложила карту. Пассажирка попросила чек, на просьбу водитель вновь не отреагировал, тогда женщина сама оторвала чек. Оказалось, что оплата проезда прошла 2 раза, сообщив данную ситуацию водителю, пассажирка услышала следующее: «Бабка скоро сд*хнет, а она чеки все проверяет».

Отмечается, что это не первая ситуация, когда данный водитель по два раза проводит оплату проезда и нецензурно выражается в сторону пассажиров. Рязанцы считают такое поведение неприемлемым.