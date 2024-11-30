Рязанцы пожаловались на шум из караоке-бара на улице Горького

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов в пятницу, 29 ноября, провёл традиционный приём граждан. К мэру обратилась жительница улицы Горького, которая пожаловалась на нарушение общественного порядка.

Женщина живёт в доме №102. Там находится караоке бар, из которого по ночам доносится громкамя музыка. Заведение мешает спать жильцам.

Кроме того, доставляет проблемы и недавно открывшееся кафе корейской кухни. Из-за неправильно установленной вытяжки в заведении у жителей дома происходит отключение газового оборудования.

Виталий Артёмов поручил управлению административно-технической инспекции отработать проблему, а затем доложить ему о ходе её решения.