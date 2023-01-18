Рязанцы пожаловались на огромную очередь на маршрутку в Соколовке

В посёлке Соколовка выстраивается огромная очередь на маршрутку. Пост с жалобой анонимного пользователя опубликовала группа «Рязань».

По словам автора сообщения, огромная очередь собралась на улице Связи в 8 часов утра. Люди ждут маршрутку № 49 с 07.20. Единственная маршрутка приезжает переполненная, «народ еле впихивается».

Пользователь соцсети заявляет, что такая ситуация происходит ежедневно и просит обратить внимание на работу транспорта администрацию Рязани.