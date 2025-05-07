Рязанцы пожаловались на автомобиль, движущийся по пешеходной зоне около школы. Об этом сообщает группа «ПУВР» ВКонтакте.

Сегодня, 7 мая, на улице Тимаковой заметили автомобиль, который двигался по пешеходной дорожке. Очевидцы отметили, что рядом располагается школа №63, ходят дети.

«Когда очень хочется — то можно», — пишут рязанцы.