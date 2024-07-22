Понедельник, 22 июля, 2024

Рязанцы потребляют жиров на 35% больше нормы

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/ryazanstatnews

Жители Рязанской области в среднем за сутки потребляют жиров на 35% больше нормы. А вот белков и углеводов они не добирают и потребляют их меньше на 6% и 7% соответственно. Об этом сообщает Рязаньстат.

Отмечается. что в регионах ЦФО нормы белка придерживаются только жители Москвы и области. Углеводы не добирают во всех регионах. А вот с жирами, наоборот, нормы «перевыполняют». Рязаньстат напомнил формулу здорового питания: соотношение белков, жиров и углеводов должно составлять 1:1:4.

Сотрудники статистики подсчитали, что за год среднестатистический житель Рязанской области съедает 227 кг молочных, 113 кг мясных и рыбных продуктов, 263 яйца, 96 кг овощей, 60 кг фруктов и ягод, 86 кг изделий из муки и круп, 56 кг картофеля. С пищей жители нашего региона поучают примерно 2,5 тысячи. Рекомендация Минздрава РФ — от 1,7 тыс до 3 тыс ккал в зависимости от рода деятельности.

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