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Вторник, 18 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Рязанцы получили предложение возглавить Евразийский художественный Союз

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Рязанские живописцы Алексей Акиндинов и Вероника Федотова на выставке в Москве получили предложение организовать и возглавить региональное отделение Евразийского художественного Союза.

15 апреля в центре Москвы, в галерее «Арт-Коммуна» состоялось торжественное открытие Международной выставки-конкурса «Мир эзотерики». Вернисаж собрал «под своим крылом» участников из более чем двадцати стран мира. В экспозиции представлены полотна рязанских живописцев Алексея Акиндинова и Вероники Федотовой. Вероника выставила свою работу «Взгляды», Алексей — свой холст «Фея роз».

Выставка-конкурс организована Евразийским художественным Союзом. Открытие включало в себя разнообразную программу: лекции; официальную часть; выступление музыкантов в сочетании со световыми арт-объектами и перформансами. По словам Акиндинова, «на вернисаже царила атмосфера творческой свободы, дружелюбия и взаимопонимания».

Рязанские мастера кисти познакомились с Арт-директором проекта Аркадием Бабичем (художник-символист, дзен-практик, путешественник, практикующий гуру). Он положительно высказался о работах Алексея и Вероники, — о картине Акиндинова он сказал, что в ней выражено мировосприятие как единое целое, состоящее из энергетических структур, которые проникают всюду и объединяют всё сущее и являются подтверждением созданного Акиндиновым стиля орнаментализм.

Также наши земляки познакомились с продюсером телеканала «Рен-ТВ» — Вячеславом Климовым. Он сказал о картине Вероники, что она ассоциируется у него с образом стремительности и птицы. В работе Алексея он отметил, что в женском портрете художник выразил часть своего внутреннего мира, связанного с энергией «инь». Ещё авторы познакомились и пообщались с Вице-президентом Евразийского художественного Союза — Фёдором Фильковым. Фёдор предложил Веронике Федотовой организовать и возглавить региональное отделение Евразийского художественного Союза в Рязани.

Торжественное закрытие выставки-конкурса и награждение победителей состоится 22 апреля в 18.00.

Рязанцы получили предложение возглавить Евразийский художественный Союз
Рязанцы получили предложение возглавить Евразийский художественный Союз
Рязанцы получили предложение возглавить Евразийский художественный Союз
Рязанцы получили предложение возглавить Евразийский художественный Союз

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