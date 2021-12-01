Рязанцы обратились к Путину и Володину по законопроекту о QR-кодах в России

Жители Рязани и области записали открытое видеообращение к Путину и председателю Госдумы РФ Володину, в котором выразили несогласие с разработкой «Законопроектов об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте». Ролик активисты опубликовали в соцсетях.

По мнению участников видео, QR-коды — это «прямое посягательство на личность человека, превращение его в раба», нарушение сразу нескольких статей Конституции.

В своём обращении активисты выступают против «принудительной вакцинации», «сегрегации населения по принципу «привитый-не привитый»», «разжигания ненависти среди людей с разными точками зрения на происходящее в мире».