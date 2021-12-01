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Среда, 1 декабря, 2021
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Рязанцы обратились к Путину и Володину по законопроекту о QR-кодах в России

Александр Ильин
Фото: кадр из видео / соцсети / vk.com/medvedeva_rzn

Жители Рязани и области записали открытое видеообращение к Путину и председателю Госдумы РФ Володину, в котором выразили несогласие с разработкой «Законопроектов об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте». Ролик активисты опубликовали в соцсетях. 

По мнению участников видео, QR-коды — это «прямое посягательство на личность человека, превращение его в раба», нарушение сразу нескольких статей Конституции. 

В своём обращении активисты выступают против «принудительной вакцинации», «сегрегации населения по принципу «привитый-не привитый»», «разжигания ненависти среди людей с разными точками зрения на происходящее в мире». 

«Необходимо дать правовую оценку происходящему, отклонить указанные законопроекты, отменить уже действующую систему с пропусками по QR-кодам», — заключают рязанцы. 

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