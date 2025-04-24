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Александр Бастрыкин, фото пресс-службы СК РФ
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Рязанцы обратились к Бастрыкину по делу о массовом отравлении в «Ёлках»

Анастасия Мериакри

Председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину отчитаются об итогах уголовного дела о массовом отравлении посетителей кафе в Рязани. Об этом сообщает СК по Рязанской области.

Рязанец обратился в СК России с вопросом о несогласии с результатами обстоятельств массового отравления граждан в ресторане «Ёлки». В декабре 2023 года после посещения общепита мужчина почувствовал недомогание. Выяснилось, что в этот же день еще восемь человек были госпитализированы с кишечной инфекцией при аналогичных обстоятельствах. Несмотря на многочисленные обращения, до настоящего времени виновные лица к ответственности не привлечены. Расследование уголовного дела было прекращено.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Алексею Андреевичу Медведкову доложить о результатах расследования уголовного дела и основаниях его прекращения.

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Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате следственного комитета.

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