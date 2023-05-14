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Рязанцы могут выбрать главное дерево России 2023 года

Татьяна Проводина
Изображение от bearfotos на Freepik

Жители Рязанской области могут принять участие в национальном конкурсе «Российское дерево года — 2023». Об этом сообщает издательство «Пресса» со ссылкой на региональное минприроды.

69 заявившихся номинантов растут в разных регионах страны. Голосование проходит с 1 мая по 1 августа 2023 года.

Рязанскую область представляет Дуб черешчатый (№52 в списке для голосования). Дерево растёт в Солотче на территории Дома-музея И.П. Пожалостина. Приблизительный возраст дуба — около 120 лет, высота — 21 метр, а диаметр ствола — 110 сантиметров.

С 2017 года дубу присвоен статус «Дерево – памятник живой природы».

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