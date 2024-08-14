Рязанцы могут воспользоваться приложением «Мобильный избиратель»

В Рязанской области активно готовятся к Единому дню голосования, который пройдёт 8 сентября 2024 года. Региональный Минцифры напоминает жителям о возможности воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель» на портале Госуслуг.

«Мобильный избиратель» позволяет дистанционно выбрать любой удобный избирательный участок в пределах своего региона. Также возможно подать заявление о включении в списки избирателей по месту фактического нахождения, если вы планируете голосовать не по месту регистрации.

Необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Подать заявление можно не позднее чем за 3 дня до начала голосования.

Подробная информация о сервисе и других возможностях для избирателей размещена на портале Госуслуг.