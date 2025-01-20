Рязанцы могут пройти курсы оказания первой медицинской помощи

По поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова совместно с министерством здравоохранения региона разработал и реализует ряд программ, направленных на обучение населения навыкам первой помощи.

В частности, представлена общеразвивающая программа «Готов к санитарной обороне — Рязанская область», продолжительностью 16 часов. В результате ее освоения любой желающий сможет овладеть навыками выявлять состояния, при которых необходимо оказывать первую помощь; выполнять мероприятия по оказанию первой помощи в правильной последовательности в любых условиях, в том числе при наступлении чрезвычайных ситуаций и в условиях боевых действий, в порядке само- и взаимопомощи.

Кроме того, доступна запись на курсы:

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— «Инструктор первой помощи» (участвовать могут лица старше 18 лет со средним или высшим медицинским образованием),

— «Подготовка преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи» (для работников сферы образования),

— «Первая помощь при чрезвычайных ситуациях и несчастных случаях».

Подробности и запись по телефону: +7 (920) 988-10-28.