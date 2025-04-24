Рязанцы могут принять участие в акции «Бессмертный полк России онлайн»

Жители Рязанской области могут принять участие в акции «Бессмертный полк России онлайн». Для этого нужно разместить на сайте акции фото ветерана Великой Отечественной войны или труженика тыла.

Заявки на участие в онлайн-шествии принимаются с 23 апреля по 6 мая 2025 года. Загрузить фото своих героев можно на сайте Бессмертного полка России (2025.polkrf.ru), а также в мини-приложениях ВК (vk.com/polk_app) и ОК (ok.ru/app/polk).

Как сообщили организаторы, в этом году у участников есть возможность отреставрировать и колоризировать фотографию ветерана, а также поделиться информацией о нем в социальных сетях. Онлайн-шествие состоится 9 мая на сайте 2025.polkrf.ru и будет сопровождаться фронтовыми песнями.

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Напомним, 2025 год – год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – Президент России Владимир Путин объявил Годом защитника Отечества в честь героев и участников специальной военной операции, а также в память о подвигах предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину.