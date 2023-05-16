Рязанцы могут получить консультации представителей органов власти по видеосвязи в МФЦ

В рамках проекта «МФЦ – общественные приемные органов власти и организаций» жители Рязанской области могут получить бесплатные консультации в режиме онлайн.

Получить ответы «из первых рук» от представителей органов власти и организаций по широкому кругу вопросов по видеосвязи могут все категории граждан. Можно задать вопросы о предоставлении государственных и муниципальных услуг (перечень документов, сроки предоставления услуг, размеры госпошлины и т.д.), обсудить проблемы и получить квалифицированные ответы.

На базе всех центров «Мои Документы» граждане пользуются онлайн консультациями Управления Росреестра по Рязанской области по услугам в сфере госрегистрации прав и государственного кадастрового учёта и ФППК «Роскадастр» по Рязанской области по вопросам сведений из Единого госреестра недвижимости.

Кроме того, в центре «Мои Документы» по адресу: г. Рязани, ул. Каширина. д.1 в режиме видеоконференцсвязи организовано консультирование граждан представителями:

Управления ФНС России по Рязанской области;

Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Рязанской области;

Центра занятости населения Рязанской области;

Администрации Рязанского муниципального района Рязанской области;

Прокуратуры Рязанской области.

График консультаций и перечень вопросов, а также запись на консультацию — на сайте моидокументы62.рф в разделе «Общественные приемные органов власти и организаций».

Дополнительная информация по телефону +7 (800) 11-000-11.