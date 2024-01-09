Вторник, 9 января, 2024
На главнуюНовости Рязани

Рязанцы могут получить компенсацию за покупку путевки в детский лагерь

7info 2
Изображение от pressfoto на Freepik
spot_img

С 15 января жители Рязани могут отправить заявление на получение компенсации за покупку путевки в детский лагерь, информирует мэрия.

Правило распространяется только на те оздоровительные лагеря, которые расположены в Рязанской области, и только на тех детей, которые обучаются в школах областного центра.

Заявление может подать любой законный представитель ребенка в возрасте от шести лет и шести месяцев до 15 лет включительно до 26 апреля.

Более подробную информацию можно узнать на сайте управления образования и молодежной политики администрации города.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах