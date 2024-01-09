Рязанцы могут получить компенсацию за покупку путевки в детский лагерь

С 15 января жители Рязани могут отправить заявление на получение компенсации за покупку путевки в детский лагерь, информирует мэрия.

Правило распространяется только на те оздоровительные лагеря, которые расположены в Рязанской области, и только на тех детей, которые обучаются в школах областного центра.

Заявление может подать любой законный представитель ребенка в возрасте от шести лет и шести месяцев до 15 лет включительно до 26 апреля.

Более подробную информацию можно узнать на сайте управления образования и молодежной политики администрации города.