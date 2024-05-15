Среда, 15 мая, 2024

Рязанцы могут получить 250 тысяч за победу на Всероссийском конкурсе «Знание.Лектор»

Автор: 7info

Опубликовано

Жители Рязанской области, в том числе студенты и школьники, приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе «Знание.Лектор» от общества «Знание». Лучшие их них получат возможность выступать на региональных просветительских мероприятиях, а 50 победителям организаторы предоставят по 250 тысяч рублей на продвижение своего просветительского контента.

«Участие в конкурсе «Знание.Лектор» от Российского общества «Знание» позволяет не только уже зарекомендовавшим себя, опытным просветителям продемонстрировать свои навыки, но и молодым людям в возрасте от 14 до 17 лет также попробовать свои силы в просветительской деятельности, – говорит директор филиала Российского общества «Знание» в Рязанской области Александр Селиванов. – При этом общество «Знания» создало все условия для подготовки и обучения лекторов. У нас действует онлайн-платформа «Знание.Академия», на которой все желающие могут пройти обучающий курс и подготовить себя к участию в этом конкурсе. Также в наличии материалы, которые помогут лектору оформлять свои выступления. И, конечно же, это призы и бонусы, которые победители могут получить».

Подать заявку на конкурс могут граждане РФ от 14 лет на сайте проекта до 30 июня 2024 года (школьники – до 3 июня). Регистрация:

Основной отбор начнется с обучающего курса по публичным выступлениям. Выпускники курса до 5 июля должны будут загрузить видеовизитку и рекомендательное письмо от органов государственной власти, общественных объединений, образовательных организаций, научного сообщества или бизнеса.

С августа по ноябрь пройдет региональный этап: конкурсанты должны будут провести собственные лекции при поддержке филиалов Общества «Знание». На выбор доступны 14 тематик, одна из них – «семейные ценности» – приурочена к Году семьи в России.

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