Вторник, 28 февраля, 2023
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Рязанцы могут бесплатно получить новую профессию

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Министерство труда и социальной защиты населения региона информирует о возможности получения новой профессии и повышения квалификации в рамках национального проекта «Демография».

В 2023 году в рамках федерального проекта «Содействие занятости» в Рязанской области организованы обучающие курсы, в рамках которых жители региона могут бесплатно освоить новую специальность или повысить свою профессиональную квалификацию.

Пройти бесплатное переобучение по востребованным профессиям благодаря национальному проекту «Демография» могут безработные граждане, сотрудники, находящиеся под риском увольнения; молодые люди до 35 лет; граждане в возрасте 50 лет и старше, женщины в отпуске по уходу за ребенком и безработные женщины, воспитывающие детей-дошкольников.

Записаться на обучающие курсы можно на платформе «Работа в России». Далее в течение трех дней нужно предоставить в Центр занятости населения по месту жительства документы, подтверждающие категорию участника проекта.

Более подробную информацию по переобучению можно получить по следующим телефонам Центра занятости населения Рязанской области: (4912) 72-02-76 и 72-04-80.

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