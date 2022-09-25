Рязанцу, попавшему в страшное ДТП на мотоцикле, требуются средства на лечение

Неравнодушных рязанцев просят помочь собрать средства на лечение и протезирование для мужчины, которому ампутировали ногу после серьёзной дорожной аварии.

Пост об открытии сбора средств опубликовала на своей странице в соцсети Виктория Перекатова, супруга пострадавшего.

«31 августа в нашу семью пришла беда. Произошла страшная авария: мой муж разбился на мотоцикле, попал в кому и ему ампутировали ногу. Сейчас состояние стабилизировалось, а самое главное – он остался жив. Впереди ждёт ещё одна операция, реабилитация и протезирование», – говорится в публикации.

Женщина отмечает, что очень многие хотели помочь семье. После размышлений было принято решение об открытии сбора средств на лечение и протез.

Помочь можно переводом по номеру телефона: 8 980 5648626 (Сбер: Виктория Юрьевна П.).

Виктория Перекатова выражает благодарность за поддержку всем, кто уже помог и тем, кто поможет.