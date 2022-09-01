Мотоциклист пострадал в ДТП в центре Рязани

На улице Ленина в Рязани столкнулись мотоцикл Honda и ВАЗ-2107. Дорожная авария произошла 31 августа в 20:50 возле дома 28. Об этом пишет РЗН.Инфо, ссылаясь на собственный источник.

Водитель «семёрки» 1977 года рождения, поворачивая налево, столкнулся с мотоциклом Honda под управлением водителя 1995 года рождения.

У мотоциклиста открытый перелом левой голени, его госпитализировали в БСМП.

Фото и видео с места ДТП от очевидца публикует YA62.ru.

«На повороте около цирка, разбился человек на мотоцикле. Оторвало ногу. В «пятнашку» врезался», — говорится в сообщении.

Подробности выясняются. Официально ДТП пока не прокомментировали.