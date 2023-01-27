Рязанцу грозит до 4 лет заключения за организацию наркопритона в квартире

В Рязани полицейские ликвидировали наркопритон.

Сотрудникам УНК УМВД по Рязанской области стало известно о том, что в квартире 29-летнего жителя областного центра на улице Вокзальной регулярно собираются наркопотребители.

Некоторое время назад мужчину уже задерживали за сбыт запрещённых веществ. Под следствием злоумышленник старался вести себя осторожнее, но продолжал употреблять наркотики, которые ему приносили приятели.

Проверка подтвердила эти сведения. В момент визита оперативников в жилище кроме хозяина находились трое его знакомых с признаками наркотического опьянения. Медосвидетельствования выявили положительные результаты употребления всеми присутствующими наркотических средств.

В квартире полицейские нашли и изъяли предметы, используемые для потребления наркотиков, с остаточными следами зелья.

На гостей составлены административные протоколы по статье о потреблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.

Подразделение дознания ОМВД по Железнодорожному району в отношении владельца квартиры возбудило уголовное дело ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Фигуранту грозит до 4 лет лишения свободы. Он заключён под стражу.