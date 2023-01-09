Рязанцу грозит до 4 лет лишения свободы за организацию наркопритона в квартире

В Рязани полицейские задержали мужчину, который устроил в своей квартире наркопритон. Подробности привели в главке МВД по Рязанской области.

Незаконную деятельность в квартире на улице Зубковой выявили и пресекли сотрудники УНК УМВД по региону и ОМВД по Октябрьскому району Рязани.

Правоохранители установили, что в квартире 40-летнего неработающего рязанца собираются несколько мужчин, употребляющих «синтетику».

Хозяин квартиры жил один и был хорошо знаком оперативникам: ранее его уже задерживали и привлекали к уголовной ответственности за хранение наркотиков и содержание наркопритона.

Полицейские задержали подозреваемого и пятерых его приятелей. При обследовании жилища сотрудники правоохранительных органов изъяли предметы для употребления наркотических средств.

В отношении хозяина квартиры возбудили уголовное дело по статье об организации либо содержании притонов или систематическом предоставлении помещений для потребления наркотических средств. Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.