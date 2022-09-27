Рязанцу грозит до 10 лет лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью

В Рязани полицейские задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью жителю областного центра. Подробности сообщили в УМВД по Рязанской области.

В ОМД по Советскому району Рязани поступило сообщение из ОКБ о том, что в больницу поступил 24-летний мужчина с телесными повреждениями криминального характера.

Допросить потерпевшего в больнице оперативникам не удалось: мужчина находился в тяжёлом состоянии. Полицейские со слов медперсонала установили адрес, откуда был госпитализирован житель областного центра.

В доме на улице Горького сотрудники полиции провели поквартирный опрос жильцов и выяснили, что накануне потерпевший был в гостях у приятеля в этом доме. По-видимому, молодые люди распивали алкоголь и вели себя шумно.

Полицейские составили портрет подозреваемого и разослали коллегам ориентировку на розыск. Подозреваемого обнаружили сотрудники отдельного батальона ППСП полиции УМВД по Рязанской области в соседнем доме. 24-летний мужчина, ранее судимый за угрозу убийством, хотел скрыться от полиции, но был задержан.

Предварительно установлено, что молодые люди – приятели. Подозреваемый пригласил товарища в гости. В ходе распития алкоголя между ними произошёл конфликт. Хозяин схватил кухонный нож и стал наносить удары гостю. Потерпевший получил проникающее ранение живота, ранение желудка, толстой кишки, левого лёгкого и повреждения кровеносных сосудов.

Следователь отдела МВД по Советскому району Рязани возбудил в отношении мужчины уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Наказание по ней предусматривается в виде лишения свободы на срок до 10 лет.