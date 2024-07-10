Среда, 10 июля, 2024

Рязанцев возмутило состояние пляжа в Солотче

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: t.me/solotchainfo

В Telegram-канале «Солотча.инфо» опубликовали гневный пост, в котором рязанцы возмутились состоянием пляжа рядом с Лысой горой. Напомним, это один из пляжей Рязани, который имеет декларацию на эксплуатацию и одобрен региональным ГУ МЧС России.

«В речке плавают фекалии! Как можно здесь купаться вообще? Каждый день огромное количество отдыхающих, отдыхающих с детьми, сюда приводят купаться детишек из близлежащих лагерей», — пишет автор поста. Он также предполагает, что в речку сливают канализацию из близлежащих домов и многоэтажек.

Также в посте отмечается, что проблема с этим пляжем длится уже не первый год.

Рязанцев возмутило состояние пляжа в Солотче
Рязанцев возмутило состояние пляжа в Солотче
Рязанцев возмутило состояние пляжа в Солотче

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