В мае россияне будут работать 18 дней и отдыхать 13, включая два блока выходных по четыре дня подряд. Об этом ТАСС сообщила эксперт Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской Академии Марина Лопатина.

«Жители России получат два периода длительных выходных по четыре дня в начале мая. Всего в месяце 31 календарный день, из которых 18 – рабочие, а 13 – выходные, приуроченные к праздникам. Согласно производственному календарю, 30 апреля является предпраздничным рабочим днем с сокращенной на один час продолжительностью, однако 7 мая остается полноценным рабочим днем без сокращения», – пояснила эксперт.

Таким образом, выходные дни в мае распределяются следующим образом:

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1 мая – праздничный выходной;

– праздничный выходной; 2 мая – перенесенный выходной;

– перенесенный выходной; 3 и 4 мая – стандартные выходные дни;

– стандартные выходные дни; 8 мая – перенесенный выходной;

– перенесенный выходной; 9 мая – День Победы (государственный праздник);

– День Победы (государственный праздник); 10 и 11 мая – стандартные выходные дни.

Марина Лопатина также отметила, что брать отпуск выгоднее в месяцы с большим количеством рабочих дней, так как в этом случае сумма отпускных будет выше.

«Стоит ли увеличивать майские выходные за счет отпуска – это индивидуальный вопрос, который зависит от предпочтений. Если в компании разрешено взять минимум три дня отпуска (конкретная продолжительность обсуждается с работодателем), то в мае можно получить 11 выходных подряд. Майские праздники – это традиционное время для отдыха на даче, шашлыков и общения с семьей», – добавила эксперт.