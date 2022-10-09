Рязанцев просят помочь в поисках пропавшего 32-летнего мужчины

Местонахождение Захаркина Александра Сергеевича 1990 года рождения неизвестно с 25 сентября. Пост опубликован в группе Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте.

32-летнего мужчину ищут в Москве и Рязани.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые.

Одежда: чёрная куртка, спортивный костюм синего цвета.

Любую информацию о возможном местонахождении пропавшего просьба сообщать по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.

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