Рязанцев просят помочь найти пропавшего жители Владимирской области

Рязанцев просят помочь найти пропавшего жителя Гусь-Хрустального Владимирской области Владимира Хлебникова. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
75-летний мужчина пропал 22 ноября. До сих пор его местонахождение неизвестно. Отмечается, что он может находиться на территории Рязанской области.
Приметы: рост 190 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза зеленые.
Одежда: черная куртка, черно-белая рубашка в клетку, темные спортивные брюки, черные ботинки, черная кожаная кепка.
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