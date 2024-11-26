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Рязанцев просят помочь найти пропавшего жители Владимирской области

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Кристина Аманн

Рязанцев просят помочь найти пропавшего жителя Гусь-Хрустального Владимирской области Владимира Хлебникова. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

75-летний мужчина пропал 22 ноября. До сих пор его местонахождение неизвестно. Отмечается, что он может находиться на территории Рязанской области.

Приметы: рост 190 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза зеленые.

Одежда: черная куртка, черно-белая рубашка в клетку, темные спортивные брюки, черные ботинки, черная кожаная кепка.

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