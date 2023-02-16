Рязанцев приглашают в клуб интересного хобби

Жителей Рязани приглашают в специализированный магазин-клуб замечательного хобби.

Магазин «Улисс» — единственная в городе точка притяжения для моделистов.

Максимальный ассортимент моделей и дополнений к ним отечественного и импортного производства по разумным ценам удовлетворит запросы любого моделиста — как начинающего, так и опытного со стажем. Можно выбрать модель не только для себя, но и в подарок, что особенно актуально в преддверии Дня защитника Отечества.

У горожан есть уникальная возможность порадовать любимых мужчин оригинальным подарком 23 февраля! Покупатели смогут выбрать из широкого ассортимента ручной и электроинструмент, краски и расходники для моделизма, всё для аэрографии.

«Улисс» – не просто торговая точка, а магазин-клуб, где всегда можно узнать последние новости из мира моделизма, познакомиться и регулярно общаться с коллегами по увлечению, а также активно участвовать в жизни модельного сообщества.

Членов клуба и постоянных клиентов порадует система скидок.

Магазин-клуб «Улисс» находится по адресу: г. Рязань, ул. Татарская, дом 14.

Телефон 8 (910) 579-59-62.

Возрастное ограничение: 6+