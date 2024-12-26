Рязанцев приглашают провести новогодние праздники в Константиново

«Страна березового ситца» и родина Сергея Есенина, предлагает насыщенную программу новогодних мероприятий для всей семьи.

2 и 3 января на усадьбе Лидии Ивановны Кашиной пройдет театрализованное представление «В усадьбе тихой над Окою…», вдохновленное произведениями В.П. Катаева, А.Н. Островского и Ф.М. Достоевского. Благодаря артистам этнографического театра «Звонница» зрители смогут погрузиться в волшебный мир спектакля.

3 января настроение праздника создаст музыкальный ансамбль «Радуница». В 13:00 в киноконцертном зале пройдет концерт «Я по первому снегу бреду…», где звучат известные композиции на стихи С.А. Есенина с музыкой Александра Ермакова.

4 января состоится моноспектакль Сергея Гущина «Я ж навек любовью ранен…», посвященный женщинам, вдохновлявшим Владимира Маяковского.

4, 5 и 6 января гостей ждет театрализованная программа «Забежала Коляда на село», где будут знакомиться с рождественскими традициями.

7 января в киноконцертном зале пройдет концерт ансамбля «Радуница» с программой «Свет Вифлеемской звезды…».

8 января в Доме священника И.Я. Смирнова состоится музейное занятие «Семья русского крестьянина», где участники узнают о традициях крестьянских семей.

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Новогодние каникулы в Константиново дадут возможность насладиться атмосферой волшебства и радости.