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Пятница, 13 мая, 2022

Рязанцев приглашают пройти литературный квест в музее-заповеднике имени Есенина

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Рязанцев приглашают пройти литературный квест в музее-заповеднике имени Есенина

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18 мая в Государственном музее-заповеднике имени Есенина в рамках Международного дня музеев состоится литературный квест по произведениям великого поэта.

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Участникам предстоит найти главное стихотворение Есенина для сборника, который готовится к печати. Команды пройдут 8 станций, познакомятся с поэтическими произведениями. Чтобы успешно и быстро справиться с заданиями,потребуется ответить на вопрос: в чем секрет творчества Сергея Есенина?

Начало квеста в 15.00. Количество участников ограничено.

Для записи на мероприятие звоните по телефону: 8-960-572-41-90.

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