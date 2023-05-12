Рязанцев приглашают присоединиться к проекту «Я-Наставник»

Увидеть мир за пределами детского дома, понять себя, стать увереннее, обрести опору и осознанно подойти к выбору будущей профессии – все это детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Рязани помогают сделать участники проекта «Я – Наставник!».

Его миссия – создать возможности для социализации, развития коммуникативных навыков у детей и подростков, оставшихся без попечения родителей. Наставник – это старший друг ребенка, значимый взрослый, готовый общаться с ним на протяжении нескольких лет и все это время делиться с ним своим жизненным опытом, поддерживать его и помогать.

18 мая состоится очередная мастерская «Я — Наставник!»

Если вы хотите подарить тепло своей души ребенку из детского дома, самое время присоединиться к проекту «Я-Наставник»! Сделать это просто:

заполните анкету по ссылке;

пройдите 2 тренинга и собеседование с психологом проекта;

соберите необходимые справки;

общайтесь с ребенком 1 раз в неделю, искренне интересуясь его жизнью.

На каждом этапе вы можете обратиться за поддержкой и помощью к команде проекта, которая всегда на связи и всегда рядом.

Программа реализуется Фондом помощи детям ПроДетство Рязань при поддержке Детского фонда «Солнечный Город» Новосибирск и Фонда президентских грантов.

Наставником и другом для такого ребёнка может стать каждый взрослый старше 24 лет.