Рязанцев приглашают принять участие в «Тотальном диктанте»

В Рязани 5 апреля в 14:00 состоится «Тотальный диктант» — ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности и культуры письма.

Этот общественный проект стремится объединять всех, кто говорит и пишет на русском языке. Тотальный диктант пишут сотни тысяч людей во всем мире, он проводился в разных обстоятельствах и разных условиях и всякий раз показывал, что русский язык – язык мира, объединяющий миллионы людей.

Столицей «Тотального диктанта» в 2025 году стал Сириус. Автор текста – писательница, финалистка премии «Ясная Поляна», лауреат Международного Почетного диплома Андерсена Марина Москвина.

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Написать диктант можно онлайн, со смартфона или компьютера, или офлайн. Подробнее о площадках для написания диктанта и условиях участия на сайте: https://totaldict.ru/ryazan/#