Рязанцев приглашают поучаствовать в забеге в честь 100-летия Надежды Чумаковой

В Рязани 28 апреля состоится забег, посвящённый 100-летию со дня рождения Н.Н. Чумаковой. К участию приглашают всех желающих – взрослых и детей от 6 лет, имеющих допуск врача.

Физкультурно-оздоровительное мероприятие пройдёт 28 апреля в 11 часов в Верхнем городском парке, – сообщили в мэрии.

Программа соревнований:

10:15-10:55 – регистрация участников;

11:00 – торжественное открытие соревнований;

11:15 – старт забегов по возрастным группам;

12:30 – награждение победителей и призёров.

Победителям и призёрам вручат памятные призы и грамоты. Также предусмотрены награды в номинациях «За волю к победе», «Удачный дебют» и «Самый активный коллектив».

Заявки на участие в забеге принимаются до 18 часов 26 апреля по адресу: ул. Ленина, д. 35, каб. 204, по тел. 25-51-36 или на электронную почту: edelveys-r собачка yandex.ru.

Возрастное ограничение 6+