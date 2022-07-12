Рязанцев приглашают отметить Единый день фолклориста

18 июля в Рязанском областном научно-методическом центре народного творчества в рамках Единого дня фольклора пройдут мероприятия, посвященные памяти выдающихся Рязанских этнографов Наталии Ивановны Лебедевой (18 июля 1894 г.р.), Вячеслава Васильевича Коростылева (12 июля 1947 г.р.) – «Дело жизни – этнография».

Началом мероприятий послужит лития на могилах Н.И. Лебедевой и В.В. Коростылёва, а также возложение цветов к мемориальной доске Н.И. Лебедевой на здании гимназии № 1 г. Рязани. В 11.00 в выставочном зале РОНМЦ НТ откроется фотовыставка «Нарядная губерния. По следам этнографических экспедиций». Авторы: Бернгард Эдуардовича Петри (этнограф и антрополог 17 сентября 1884 –25 ноября 1937), Екатерина Викторовна Соколова (заведующая сектором этнографии отдела сохранения и развития нематериального культурного развития Рязанского областного научно-методического центра народного творчества). Выставка представит собой коллаборацию из старинных черно-белых и современных цветных фотографий, раскрывающих традиционный народный костюм Рязанской губернии на носителях традиции и моделях.

В 12.00 на базе Рязанского областного научно-методического центра народного творчества состоится презентация журнала «Рязанский этнографический вестник» – Объекты нематериального культурного наследия Рязанской области.

Журнал, начал издаваться в начале 90-х годов. Автором и руководителем данного проекта, главным редактором журнала на протяжении всей своей жизни был Вячеслав Васильевич Коростылев (1947-2020). Он был задуман как свод знаний о традиционной народной культуре Рязанской области, для их оперативной публикации. За эти долгие годы на страницах журнала опубликованы материалы по традиционному народному костюму, детскому фольклору, традиционным народным играм и забавам, музыкальному фольклору, лексике жилищно-хозяйственного строительства, ткачества в говорах, программы и вопросники для этнографических исследований, свадебному фольклору, историко-фольклорной поэтике С.А. Есенина, топонимические словари.

Особое внимание журналом уделено творческому наследию Н.И. Лебедевой, известного русского этнографа, человека с очень сложной судьбой. В.В. Коростылев по праву считал ее выдающимся рязанским этнографом с мировым именем. Рязанский областной научно-методический центр народного творчества» собрал и издал практически все, что было написано, множество дневниковых записей, научных статей, проводятся «Лебедевские чтения», научные конференции по этнографии и фольклору Рязанского края.

Очередной номер журнала «Рязанский этнографический вестник» «Нематериальное культурное наследие Рязанского края» приурочен к 75-летию со дня рождения Вячеслава Васильевича Коростылева. Сюда вошли описания календарных праздников (Святки, Масленица. Встреча весны, Троица, вождение русалки) Спасского, Касимовского, Шацкого, Скопинского районов и семейно-бытовых обрядов Скопинского и Спасского районов Рязанской области. Украшением же журнала станет описание знаменитых промыслов Рязанской области Михайловского численного кружева, скопинской керамики, кадомского вениза, варковской и демидовской игрушки.

В завершении мероприятий состоится кинопоказ художественного фильма 1927 года «Бабы рязанские», снятый в Сапожковском районе Рязанской области первым режиссёром-женщиной Ольгой Преображенской.

Возрастное ограничение 6+